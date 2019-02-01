Уголовное дело по факту смерти 7-месячного ребёнка возбуждено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:30ОбществоФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по факту смерти 7-месячного ребёнка в городской инфекционной больнице. Инкриминируемая статья – «Причинение смерти по неосторожности».
Сюжеты: Нижний Тагил
Следователи возбудили уголовное дело для того, чтобы установить обстоятельства гибели младенца. Будут проведены допросы, назначены необходимые экспертизы и выполнены иные, необходимые для сбора доказательств, действия.
Также будут проверены условия в которых воспитывался ребёнок, а при наличии достаточных оснований следователи дадут правовую оценку действию или бездействию родителей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Напомним, 30 января в инфекционной больнице Нижнего Тагила скончался 7-месячный ребёнок. Согласно предварительным данным, у него диагностировали травму головы. Имеются неподтверждённые данные, что мама ребёнка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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