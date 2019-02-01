Уголовное дело по факту смерти 7-месячного ребёнка возбуждено в Нижнем Тагиле

Следователи возбудили уголовное дело для того, чтобы установить обстоятельства гибели младенца. Будут проведены допросы, назначены необходимые экспертизы и выполнены иные, необходимые для сбора доказательств, действия.

Также будут проверены условия в которых воспитывался ребёнок, а при наличии достаточных оснований следователи дадут правовую оценку действию или бездействию родителей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.