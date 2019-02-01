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Уголовное дело по факту смерти 7-месячного ребёнка возбуждено в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело по факту смерти 7-месячного ребёнка возбуждено в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:30ОбществоФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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