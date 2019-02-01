Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
УрФУ оштрафован на 200 тысяч за отсутствие информации об электроэнергии на сайте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
People 2562626 1920

УрФУ оштрафован на 200 тысяч за отсутствие информации об электроэнергии на сайте

Сегодня, 20:30ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Бизнес-империя клана Арашуковых из Карачаево-Черкесии: кто за кем стоит?
Не новые владельцы: признаки преднамеренного банкротства выявлены у УК «ТС» в Тагиле
Свердловское правительство не будет просить Москву списать долги населения по ЖКХ