УрФУ оштрафован на 200 тысяч за отсутствие информации об электроэнергии на сайте
Сегодня, 20:30ОбществоФото: pixabay.com
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УФАС оштрафовала екатеринбургский УрФУ на 200 тысяч рублей за нарушения, выявленные на сайте вуза.
Сюжеты: Екатеринбург
Специалисты ведомства не нашли на сайте вуза информации о тех условиях, согласно которым в вуз поставляется электроэнергия, а также об условиях заключенных договоров по присоединению к электросетям.
Как пояснили в УФАС, эта информация должна быть обязательно опубликована. По результатам проверки университет оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.
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