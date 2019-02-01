Восемь сирот из Артемовского получили квартиры

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В Артемовском восемь сирот получили ключи от квартир только после вмешательства прокуратуры.
По искам прокуратуры в Артемовском восьми сиротам было предоставлено жилье. Одной из обратившихся в ведомство стала 28-летняя девушка, которая в 2012 году была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье.
Несмотря на то, что девушка встала на учет в 2012 году, ей длительное время не предоставляли квартиру.
После решения суда в 2018 году девушка получила ключи от квартиры в новом доме. Кроме того, к началу 2019 года еще семь сирот в Артемовском получили жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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