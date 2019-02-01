Восемь сирот из Артемовского получили квартиры

По искам прокуратуры в Артемовском восьми сиротам было предоставлено жилье. Одной из обратившихся в ведомство стала 28-летняя девушка, которая в 2012 году была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье.

Несмотря на то, что девушка встала на учет в 2012 году, ей длительное время не предоставляли квартиру.