Юрий Трутнев одобрил строительство «Леруа Мерлен» в Улан-Удэ

По словам генерального директора ООО «Холдинговая компания Новолекс» (ООО «Управление капитального строительства-3») Евгения Филиппова, инициаторы возведения в Улан-Удэ торгового центра «Леруа Мерлен» столкнулись с рядом проблем. Обо всех их бизнесмен рассказал полпреду президента, пишет Восток-Телеинформ.

Так проекту на 300 рабочих мест мешают административные проблемы. Сейчас работы по его воплощению в жизнь практически заморожены. Отметим, что после личного вмешательства Трутнева проекту был придан новый импульс развития.

В ходе совещания ответственные государственные органы и должностные лица получили конкретные поручения. Полпред президента распорядился прекратить ставить бюрократические препоны желающим приобрести землю, находящуюся в собственности государства. Чиновникам на решение данного вопроса Трутнев отвел один месяц.

По проекту в Улан-Удэ построят и введут в эксплуатацию торговую точку формата DIY (Do It Yourself). В возведение объекта будет инвестировано 1,5 миллиарда рублей. При этом будет создано 300 дополнительных рабочих мест.

Сейчас «Холдинговой компании Новолекс» осталось лишь завершить оформление прав на земельный участок. Проектно-изыскательские работы уже завершены. Еще нужно закончить подготовку к строительству. В конце весны текущего года подрядчику должны выдать разрешение на строительство объекта. Возведение торгового центра планируют начать уже в июне. Новый магазин должен распахнуть свои двери перед покупателями в конце текущего года.