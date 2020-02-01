Глава «Россетей» Ливинский рассказал о цифровизации электросетей

«Новые Известия» пишут, что в рамках мероприятия в онлайн-режиме руководители филиалов представили отчеты о деятельности компаний, расположенных в 80 отечественных регионах. Они отметили, что сегодня ситуацию можно с уверенностью назвать стабильной: энергетики успешно избегают аварии на сетях, несмотря на сложившуюся аномальную погоду в ряде областей страны.

Вместе с тем, Юрий Борисов выразил благодарность «Россетям» за отсутствие сбоев и подчеркнул, что в 2020 году внимание нужно обратить на эффективность всего электрохозяйства.

По словам Павла Ливинского, холдинг, реализуя концепцию «Цифровой трансформации 2030», активно использует в работе новое российское оборудование и ПО.

Александр Новак подчеркнул, что цифровизация в разы повышает наблюдаемость и управляемость электросетей. Таким образом, она должна активно развиваться в первую очередь.

Со слов руководителя «Россетей», пилотные проекты, реализуемые в рамках цифровизации, демонстрируют достойные результаты. Ливинский указал на то, что в работе этих проектов применяются отечественные технологические решения, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что «Россети» — якорный заказчиком этой продукции.