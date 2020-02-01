С 1 февраля россиянам будут выдавать справки при увольнении
Сегодня, 11:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 февраля при увольнении россиянам будут выдавать справки по форме СТД-Р, сообщает 360tv.
В справке будет отражена информация о периоде работы в конкретной организации. Форма СТД-Р станет аналогом выписки из трудовой книжки.
Напомним, что с 1 января в России начался переход на электронные трудовые книжки. Работодатели должны проинформировать своих сотрудников о том, что им можно перейти на электронные трудовые книжки. Если в 2020 году сотрудник не выбрал между носителями, то это право сохраняется за ним. С 2021 года для вновь принятых на работу сотрудников трудовые книжки будут вестись в электронном виде.
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