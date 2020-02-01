С 1 февраля россиянам будут выдавать справки при увольнении

Напомним, что с 1 января в России начался переход на электронные трудовые книжки. Работодатели должны проинформировать своих сотрудников о том, что им можно перейти на электронные трудовые книжки. Если в 2020 году сотрудник не выбрал между носителями, то это право сохраняется за ним. С 2021 года для вновь принятых на работу сотрудников трудовые книжки будут вестись в электронном виде.