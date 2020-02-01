Собиравшиеся бастовать водители скорой Екатеринбурга вышли на смену
Сегодня, 14:37ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Водители скорой помощи, которые собирались бойкотировать рабочую смену с 31 января на 1 февраля, вышли на работу, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На прошлой неделе водители трех подстанций скорой помощи отказались переходить в новую компанию-аутсорсер. Они заявили, что не будут работать в ночь на 1 февраля. Но компания «Феникс-Логистика» смогла убедить водителей изменить свое решение. Сегодня все сотрудники вышли на смену.
Из-за ситуации с бунтом водителей скорой мэра Екатеринбурга вызывали в прокуратуру. Главе города вынесли предостережение, о ситуации доложили губернатору.
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