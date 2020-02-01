Собиравшиеся бастовать водители скорой Екатеринбурга вышли на смену

На прошлой неделе водители трех подстанций скорой помощи отказались переходить в новую компанию-аутсорсер. Они заявили, что не будут работать в ночь на 1 февраля. Но компания «Феникс-Логистика» смогла убедить водителей изменить свое решение. Сегодня все сотрудники вышли на смену.