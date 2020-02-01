Токсиколог и поисковик выдвинули версию гибели группы Дятлова от галлюцинаций
Специалист по поисковым работам Вадим Брусницин выдвинул версию, связанную с употреблением галлюциногенов погибшими туристами на перевале Дятлова, пишет Ура.ру.
Косвенно эту версию подтвердил токсиколог Александр Эдигер. Брусницин поясняет, что решиться на порчу палатки – единственного укрытия – студенты могли лишь при исключительных обстоятельствах. По его мнению, туристы употребили какой-то препарат, который вызвал галлюцинации. Предположительно, дятловцы еще находясь на станции Вижай могли купить у местных жителей хлеб, в состав которого входил некий ядовитый гриб или смесь из грибов-галлюциногенов.
Эдигер говорит о том, что у молодых людей могло произойти одинаковое искажение реальности из-за эффекта галлюциногенов, которые одинокого могут действовать на любого человека.
Под действием галлюциногенов срабатывает инстинктивная логика. Инстинкты не подавлены, а, наоборот, обострены, заключил эксперт.
Группа туристов во главе с Игорем Дятловым погибла 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль на Северном Урале. Точная причина смерти туристов до сих пор не установлена. Вчера Фонд памяти группы Дятлова попросил нового генпрокурора РФ возобновить расследование по этому делу.