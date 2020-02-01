Токсиколог и поисковик выдвинули версию гибели группы Дятлова от галлюцинаций

Косвенно эту версию подтвердил токсиколог Александр Эдигер. Брусницин поясняет, что решиться на порчу палатки – единственного укрытия – студенты могли лишь при исключительных обстоятельствах. По его мнению, туристы употребили какой-то препарат, который вызвал галлюцинации. Предположительно, дятловцы еще находясь на станции Вижай могли купить у местных жителей хлеб, в состав которого входил некий ядовитый гриб или смесь из грибов-галлюциногенов.

Эдигер говорит о том, что у молодых людей могло произойти одинаковое искажение реальности из-за эффекта галлюциногенов, которые одинокого могут действовать на любого человека.

Под действием галлюциногенов срабатывает инстинктивная логика. Инстинкты не подавлены, а, наоборот, обострены, заключил эксперт.