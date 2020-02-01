В Нижнем Тагиле за ночь было подано 1585 заявлений на приём детей в первые классы

Через несколько минут после полуночи портал образовательных услуг завис от наплыва регистрирующихся. Начальник управления образования в Нижнем Тагиле Татьяна Удинцева сообщила, что в любом случае все будущие ученики получат места в школах. Если ребенок не попадет в школу по месту прописки, родителям предложат зачислить его в ближайшую от их дома школу.