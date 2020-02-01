В Нижнем Тагиле за ночь было подано 1585 заявлений на приём детей в первые классы
Сегодня, 13:06ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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С 1 февраля в Нижнем Тагиле началась запись детей в первые классы. За ночь родители первоклашек подали 1585 заявлений, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Через несколько минут после полуночи портал образовательных услуг завис от наплыва регистрирующихся. Начальник управления образования в Нижнем Тагиле Татьяна Удинцева сообщила, что в любом случае все будущие ученики получат места в школах. Если ребенок не попадет в школу по месту прописки, родителям предложат зачислить его в ближайшую от их дома школу.
В этом году изменились условия для поступления в школу братьев и сестёр, имеющих одно место жительства. В таких случаях дети получают преимущество при зачислении в одну школу.
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