Хабаровский губернатор сдал кровь для пациентов с ковидом

Как сообщили в Минздраве региона, кровь берется только у лиц, имеющих определенные антитела. Они образуются только у тех, кто уже перенес коронавирус, и у тех, кто поставил прививку. К слову, Михаил Дегтярев уже второй раз сдает кровь, так как привился еще летом. Он участвовал в добровольной программе тестирования отечественной вакцины «Спутник V», поэтому прививку ему сделали еще летом 2020 года.