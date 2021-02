Обвиненная в смерти приемного сына екатеринбурженка требует 14 млн от государства

Весной 2020 года Гилу Германскую из Екатеринбурга отправили в колонию на 12 лет за побои из-за которых скончался ее приемный сын. Затем ее частично оправдали и отпустили на свободу. Теперь женщина требует от государства 14 миллионов рублей морального ущерба.

Мальчик скончался летом 2018 года от тяжелых травм. После эксгумации тела, эксперты пришли к выводу, что ребенок не мог нанести себе увечья сам. Гила настаивает, что Никита был трудным ребенком, все время бился головой об пол, а в день трагедии просто поскользнулся в ванной. После назначения наказания, екатеринбурженка подала апелляцию. Суд высшей инстанции оправдал ее по всем статьям, кроме умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Гилу освободили из-под стражи, она вернулась домой к мужу, который также был фигурантом уголовного дела. Сейчас дела супругов объединены в одно производство и снова направлены на рассмотрение в Чкаловский районный суд. Мы почти три года под следствием, это морально тяжело. Получается так, что посадить не могут, но и оправдать нельзя,рассказала Германская «КП-Екатеринбург». Сейчас женщина подала иск к государству на 14 миллионов рублей, сумму она мотивирует тем, сколько времени провела под подпиской о невыезде и в СИЗО. По словам обвиняемой, девять лет назад у нее обнаружили рак почки, в ближайшее время будет решаться вопрос о необходимости хирургического вмешательства. Напомним, Гила Германская с мая по сентябрь 2020 года находилась в СИЗО. Осужденную на 12 лет за смерть ребенка-инвалида екатеринбурженку отпустили на свободу

