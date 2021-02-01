Обвиненная в смерти приемного сына екатеринбурженка требует 14 млн от государства

Мальчик скончался летом 2018 года от тяжелых травм. После эксгумации тела, эксперты пришли к выводу, что ребенок не мог нанести себе увечья сам. Гила настаивает, что Никита был трудным ребенком, все время бился головой об пол, а в день трагедии просто поскользнулся в ванной.