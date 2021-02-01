Пинаев поручил учесть 300-летие города в разработке новогодней кампании 2022 года

Отдельное внимание на открытом совещании было уделено обсуждению новогодней кампании 2021–2022 года. По мнению Владислава Пинаева, в преддверии 300-летия Нижнего Тагила необходимо сделать так, чтобы елка получилась «краше». Первостепенная задача — во время создания концепции учесть тематику предстоящего юбилея. Также было предложено украсить праздничной подсветкой центральные улицы. Все идеи новогоднего оформления Нижнего Тагила будут рассмотрены на совещании в марте.