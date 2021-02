Пинаев поручил учесть 300-летие города в разработке новогодней кампании 2022 года

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил учесть предстоящее празднование 300-летия города в разработке концепции новогодней кампании 2021-2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Отдельное внимание на открытом совещании было уделено обсуждению новогодней кампании 2021–2022 года. По мнению Владислава Пинаева, в преддверии 300-летия Нижнего Тагила необходимо сделать так, чтобы елка получилась «краше». Первостепенная задача — во время создания концепции учесть тематику предстоящего юбилея. Также было предложено украсить праздничной подсветкой центральные улицы. Все идеи новогоднего оформления Нижнего Тагила будут рассмотрены на совещании в марте. Также мэр Владислав Пинаев рассказал, что, по его мнению, «елка удалась». В сложной эпидемиологической обстановке мы сохранили ледовый городок, сделали его комфортным для пребывания детей и взрослых,отметил Пинаев. Была выражена благодарность команде, которая реализовывала проект. Также на совещании обсудили ряд недочетов, которые необходимо исправить в дальнейшем. Отмечается, что следует изучить вопрос защиты световых фигур от вандалов, поскольку за все время специалисты несколько раз восстанавливали намеренно поврежденные элементы. Напомним, в результате на оформление световых элементов ледового городка в 2020–2021 году потрачено 13 миллионов рублей. Был приобретен световой шатер, диаметр которого составляет 40 метров, и гирлянда, включающая в себя 48 тысяч лампочек. Для дополнительной подсветки территории было использовано 322 метра гирлянды. В Нижнем Тагиле на Театральной площади открылся ледовый городок

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter