Продление самоизоляции и простреленная нога. Итоги дня в Свердловской области

В селе Туринского района Свердловской области инспектор ГИБДД прострелил ногу пассажиру остановленного полицейскими автомобиля. Это произошло из-за оказанного сопротивления сотрудникам полиции. Инспекторы обнаружили, что у управлявшего иномаркой отсутствует водительское удостоверение и имеются признаки опьянения. После этого водитель выбросил ключи и начал убегать. Правоохранители догнали подозреваемого, но тут вмешался пассажир и устроил драку с полицейскими. Один из сотрудников ГИБДД пять раз выстрелил в воздух, чтобы предупредить о применении оружие, но это не остановило мужчин. Тогда инспектор выстрелил в ногу пассажиру автомобиля. Пуля прошла мягкие ткани ноги насквозь. Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело за нападение на представителей власти.