С 1 февраля социальные пособия в России проиндексируют на 4,9%

Также на 4,9% проиндексированы пособия, которые выплачивает Фонд социального страхования: единовременное пособие при рождении ребёнка (18 886,32 рубля), минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (7 082,85 рубля), при этом максимальный размер с 1 января 2021 года составляет 29 600,48 рубля, единовременное пособие за постановку на учёт до 13-й недели беременности (708,92 рубля).