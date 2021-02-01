В 2020 году чистая прибыль банка «Открытие» выросла до 81,5 млрд рублей

56orb.ru пишет, что за прошлый год активы банка «Открытие» выросли на 268 миллиардов рублей (двенадцать процентов), составив 2,6 триллиона рублей. Банковский кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 273 миллиарда рублей, составив почти два триллиона рублей. Доля кредитного портфеля поднялась до пятидесяти шести процентов с увеличением в шесть процентов.