В 2020 году чистая прибыль банка «Открытие» выросла до 81,5 млрд рублей

Чистая выручка банка «Открытие» за прошлый год составила 81,5 миллиарда рублей, что на 73% больше итогов 2019 года. Подобную динамику обеспечили рост кредитного портфеля, а также изменение резервов и дивиденды от дочерних компаний.

56orb.ru пишет, что за прошлый год активы банка «Открытие» выросли на 268 миллиардов рублей (двенадцать процентов), составив 2,6 триллиона рублей. Банковский кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 273 миллиарда рублей, составив почти два триллиона рублей. Доля кредитного портфеля поднялась до пятидесяти шести процентов с увеличением в шесть процентов. Положительная динамика наблюдается в объеме выданных корпоративных кредитов — показатель увеличился на двадцать семь процентов в сравнении с позапрошлым годом. Розничные кредиты тоже увеличились — на двадцать процентов. По статистике банка, портфель ценных бумаг в прошлом году снизился на 128 миллиардов рублей до 671 миллиарда. Со слов экспертов, такой спад обусловлен выбытием непрофильных активов. Общий объем клиентских средств вырос на 173 миллиарда рублей, составив почти два триллиона рублей. В структуре клиентских средств доля текущих счетов — тридцать девять процентов, что обеспечивает для банка оптимизацию стоимости фондирования. Базовый источник операционного дохода «Открытия» — чистый процентный доход, который увеличился за прошлый год на шесть процентов. Чистый комиссионный доход — двадцать пять миллиардов рублей. В конце прошлого года организация восстановила резервы в сумме двадцать один миллиард рублей за счет погашенных одновременно несколькими крупными корпоративными клиентами задолженностей. Также «Открытие» получило крупные дивиденды от своих дочерних компаний на сумму семнадцать миллиардов рублей. Отмечается, что позитивный финансовый результат обеспечил и повышение регуляторного капитала банка: в 2020 году он вырос на восемь процентов — до 336 миллиардов рублей.

