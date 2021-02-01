В Нижнем Тагиле общественник Илья Коровин подал заявку на согласование митинга

Меня пригласили в прокуратуру, где рассказали о том, как плохо участвовать в несогласованных мероприятиях. Я им объяснил, что в таких не участвую и не собираюсь. Но мне стало интересно, о чем говорят люди и зачем выходят на протестные акции под угрозой задержания. Поэтому я посетил мероприятие в Нижнем Тагиле в качестве наблюдателя и пообщался с народом, рассказал Илья Коровин.