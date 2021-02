В Нижнем Тагиле общественник Илья Коровин подал заявку на согласование митинга

В Нижнем Тагиле общественник Илья Коровин обратился в мэрию с заявкой на проведение согласованного массового мероприятия.

Известный под псевдонимом «Тагильчанинъ», Илья Коровин попросил мэрию согласовать митинг на Вагонке. По плану, в мероприятии примут участие 500 человек. Как пояснил изданию TagilCity.ru сам организатор, митинг не будет иметь четкого лозунга и не будет направлен на защиту интересов конкретного человека. Илья Коровин рассказал, почему у него появилась идея подать заявку. Меня пригласили в прокуратуру, где рассказали о том, как плохо участвовать в несогласованных мероприятиях. Я им объяснил, что в таких не участвую и не собираюсь. Но мне стало интересно, о чем говорят люди и зачем выходят на протестные акции под угрозой задержания. Поэтому я посетил мероприятие в Нижнем Тагиле в качестве наблюдателя и пообщался с народом, рассказал Илья Коровин. Общественник отмечает, что мероприятие освещается в СМИ как «митинг в поддержку Алексея Навального». Однако сторонников оппозиционера он не нашел среди людей, с которыми общался. Люди озабочены бытовыми проблемами, такими как плохая вода или грязный воздух. Илья Коровин уточнил, что мероприятие будет направлено на выражение мнения тагильчан по поводу накопившихся проблем и никак не связано с «большой политикой». Напомним, по информации редакции, Илья Коровин претендовал на пост главы Нижнего Тагила и участвовал в выборах. Имеет свой канал на YouTube и страницу во «Вконтакте». Организовывал экологические митинги и устраивал пикеты. Эксперты отметили его лидерские качества, но в то же время несосредоточенность на конкретной проблеме. Трудится в Екатеринбурге. В разговоре с редакцией заявил, что в Нижнем Тагиле нет работы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter