В Нижнем Тагиле суд присяжных оправдал осужденного за убийство мужчину

В Нижнем Тагиле суд присяжных оправдал осужденного за убийство мужчину

Сегодня, 17:09ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле осужденный за убийство смог добиться оправдания через суд присяжных.

29 января суд Пригородного района Нижнего Тагила и присяжные заседатели оправдали мужчину, ранее осужденного по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Присяжные не смогли установить причастность обвиненного к совершенному в 2018 году убийству, пишет АН «Между строк».

В марте 2018 года в селе Петрокаменском между мужчинами произошел конфликт, переросший в массовую драку. Камера видонаблюдения зафиксировала потасовку, но из-за низкого качества записи было затруднительно определить нанесшего смертельный удар 18-летнему пострадавшему, от которого он впоследствии скончался.

Адвокат осужденного подал апелляцию в Свердловский областной суд с просьбой назначит суд с участием присяжных и облсуд её удовлетворил.

Напомним, в Екатеринбурге суд оправдал риэлтора, ранее осужденного за принуждение бабушки к совершению сделки с применением насилия. Судья установил, что потерпевшая совершила ложный донос.

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