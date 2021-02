В Свердловской области назначен врио председателя Арбитражного суда

Со 2 февраля исполняющим обязанности председателя Арбитражного суда Свердловской области станет Станислав Сидоркин. Сейчас он является зампредседателя суда.

Сидоркин возглавит ведомство до официального назначения нового главы, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу арбитража. Светлана Цветкова подала заявление об отставке в октябре 2020 года. 1 февраля будет ее последний рабочий день в должности председателя. Станислав Сидоркин считается возможным преемником Цветковой. Он работает в Арбитражном суде Свердловской области с декабря 2018 года. До этого Сидоркин много лет работал в Свердловском областном суде. Напомним, Цветкова подала в отставку по собственному желанию, она была переизбрана на должность в 2017 году на шесть лет. Подавшая в отставку судья свердловского арбитража останется в должности

