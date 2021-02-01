Владимир Путин подписал указ о выплатах почти 70 тысяч рублей новой категории россиян

Владимир Путин подписал указ о выплатах почти 70 тысяч рублей новой категории россиян

Сегодня, 20:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах некоторым россиянам. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплаты в размере 68 811 рублей получат медики из числа военных, а также сотрудники МВД и ФСИН, которые работали с «ковидными» больными. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Данное решение было принято «в целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан».

Денежные средства получат медики, оказывающие помощь больным COVID-19, и помогающие тем пациентам, у которых подозревается данная инфекция. Лица, которые осуществляют транспортировку пациентов к месту оказания медпомощи, также имеют права получить выплаты. Также выплаты будут перечислены сотрудникам федеральной противопожарной службы и сотрудникам войск национальной гвардии РФ.

Отмечается, что выплата будет предоставлена в случае освобождения от военных обязанностей и нахождения в стационаре из-за развития у медицинского работника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных коронавирусом и повлекших временную нетрудоспособность, однако не приведших к инвалидности.

Related news:
РоссияВладимир Путинвыплатыкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы