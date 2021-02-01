Жители России смогут легализовать гаражи

«Данный закон не только даст людям возможность привести в порядок свои отношения с администрацией муниципалитета, но и позволит провести некий аудит всего гаражного хозяйства и навести порядок в этом вопросе, — предположил эксперт. — Очень большое количество гаражей изначально получали ветераны Великой Отечественной войны, многих из которых уже нет в живых. Впоследствии эти гаражи перепродавались родственниками ветеранов, и сейчас зачастую есть проблема по установлению личности нынешнего собственника имущества. Поэтому возможность узаконить права на гараж, безусловно, выгодна как гражданам, так и государству».