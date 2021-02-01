Жители России смогут легализовать гаражи

Жители России смогут легализовать гаражи

Сегодня, 21:38ОбществоPhoto: er.ru/press
Благодаря законопроекту партии «Единая Россия» о гаражной амнистии 3,5 миллиона россиян смогут регистрировать гаражи и участки земли под ними, а также защитить свою собственность от сноса.

Закон приведет к сокращению числа требуемых документов для регистрации собственности на гаражи и землю под ними, а также уменьшит траты людей на эти процедуры. В среднем стоимость кадастровой оценки земельного участка в процессе передачи в собственность, согласно сведениям Росреестра, составляет приблизительно 5-7 тысяч рублей. Помимо этого, обязательна и уплата госпошлины. Как предполагает документ, эти вопросы будут в компетенции органов МСУ, сообщает Nashgorod.

Чтобы подтвердить право собственности, нужно будет предоставить справку о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража в совхозе или другой подтверждающий документ. Среди последних может быть техплан на гараж или выписка из технической инвентаризации. Регионам предоставляется право самим дополнять список документации. Действие гаражной амнистии продлят до 1 марта 2026 года.

Законом будут дополнительно защищены и участки земли под гаражами. На данный момент постройки, не зарегистрированные в качестве собственности, допускается сносить без предоставления компенсаций владельцам. Закон же предполагает, что владельцы получат гарантии даже в случаях, когда земли планируют изъять для государственных и муниципальных нужд — например, для строительства автотрасс.

«Эта мера, с одной стороны, позволит регистрировать права собственности добросовестным гражданам, а с другой — предотвратить возведение самостроя с нарушениями», — объяснил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

В итоговой редакции документа будут предусмотрены и дополнительные возможности для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Среди прочего речь идет о приоритетном праве на использование земельного участка для размещения гаража и выделение места для стоянки их авто возле дома. Также будут определены правила для получения незарегистрированного гаража и земли в наследство.

Как передает интернет-портал ER.ru, возможно, закон вступит в силу уже с марта 2021 года.

Член Свердловского регионального Комитета по защите прав автомобилистов Анатолий Горлов сообщил, что уже давно настала необходимость навести порядок в вопросах гаражного имущества.

«Данный закон не только даст людям возможность привести в порядок свои отношения с администрацией муниципалитета, но и позволит провести некий аудит всего гаражного хозяйства и навести порядок в этом вопросе, — предположил эксперт. — Очень большое количество гаражей изначально получали ветераны Великой Отечественной войны, многих из которых уже нет в живых. Впоследствии эти гаражи перепродавались родственниками ветеранов, и сейчас зачастую есть проблема по установлению личности нынешнего собственника имущества. Поэтому возможность узаконить права на гараж, безусловно, выгодна как гражданам, так и государству».

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