Лидер КПРФ заявил о готовности всех фракций Госдумы РФ признать ЛДНР

Лидер КПРФ заявил о готовности всех фракций Госдумы РФ признать ЛДНР
Лидер КПРФ заявил о готовности всех фракций Госдумы РФ признать ЛДНР
Сегодня, 03:20ОбществоФото: фрагмент видео
Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов сообщил, что все думские фракции высказались за признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Как информирует Nation-news.ru, представители партии надеются, что вопрос о признании республик Донбасса в качестве независимых государства будет рассмотрен. Соответствующее обращение было направлено в адрес президента России Владимира Путина.

Кроме того, коммунисты также попросили российского гослидера рассмотреть возможность об организации переговоров с главами ДНР и ЛНР с целью выработки конкретных механизмов сотрудничества. Отмечается, что фракции Госдумы поддержали предложение КПРФ.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что ранее была выработана позиция о необходимости обеспечения защиты жителям республик Донбасса.

«Я давно выступал и говорил, что если хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности. Признаем, и будет все в порядке», обратил внимание политик.

Лидер КПРФ также добавил, что пришло время для принятия соответствующего решения на высшем государственном уровне.

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