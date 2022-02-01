Лидер КПРФ заявил о готовности всех фракций Госдумы РФ признать ЛДНР

Как информирует Nation-news.ru, представители партии надеются, что вопрос о признании республик Донбасса в качестве независимых государства будет рассмотрен. Соответствующее обращение было направлено в адрес президента России Владимира Путина.
Кроме того, коммунисты также попросили российского гослидера рассмотреть возможность об организации переговоров с главами ДНР и ЛНР с целью выработки конкретных механизмов сотрудничества. Отмечается, что фракции Госдумы поддержали предложение КПРФ.
Геннадий Зюганов подчеркнул, что ранее была выработана позиция о необходимости обеспечения защиты жителям республик Донбасса.
«Я давно выступал и говорил, что если хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности. Признаем, и будет все в порядке», обратил внимание политик.
Лидер КПРФ также добавил, что пришло время для принятия соответствующего решения на высшем государственном уровне.