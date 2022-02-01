Лидер КПРФ заявил о готовности всех фракций Госдумы РФ признать ЛДНР

«Я давно выступал и говорил, что если хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности. Признаем, и будет все в порядке», обратил внимание политик.