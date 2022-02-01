Соседи снесли стены. Квартира начала обрушаться на первый этаж дома в Невьянске

Диана и Юрий — жители квартиры на втором этаже в доме № 1 на улице Чапаева в поселке Цементном Невьянского городского округа — вынуждены ежедневно находиться в непригодном для проживания помещении. До апреля 2021 года дом был в исправном состоянии, однако в квартиру на первом этаже заехали жильцы, которые решили сделать капитальный ремонт.
Новые собственники разобрали дымоход и снесли стены в местах общего пользования: между ванной, туалетом и коридором; между кухней и коридором; между кухней и ванной. Также они самовольно убрали газовую плиту и санитарно-техническое оборудование.
В результате перепланировки в квартире на втором этаже начали деформироваться перекрытия: пол опустился вниз на несколько миллиметров, в стенах появились глубокие щели, а двери в процессе деформации перестали закрываться, рассказывают жильцы.
При этом только одна комната площадью 15,2 кв. м в двухкомнатной квартире на первом этаже принадлежит собственнице, вторая (17,1 кв. м) — администрации Невьянского городского округа. Несмотря на перепланировку владелицы помещения, по мнению жильцов, муниципалитет несет ответственность за места общего пользования, где и были снесены стены.
Составляли акты наша управляющая компания поселка Цементного, что в муниципальной комнате нет ни батарей, ни окон. Вызывали из Тагила комиссию. И в прокуратуру я писала, администрация НГО полностью бездействует, говорит жительница второго этажа.
Собственность муниципалитета также доставляет жителям второго этажа неудобства. Диана делится, что в комнате под ними нет отопления, соответственно, в их квартире царит постоянный холод. Данные обстоятельства отмечены и в акте обследования от УК ООО «Горкоммунэнерго» и Управления населенными пунктами поселка Цементный НГО.
Одна из комнат площадью 17,1 кв.м находится в муниципальной собственности. Комната без двери, захламлена; батарея срезана, на подводках имеются краны перекрытия, заглушки отсутствуют, следует из документа.
14 апреля 2021 года комиссия установила, что перепланировка привела к деформации дымохода и к трещинам в стенах. На следующий день начальник Управления населенными пунктами администрации НГО Татьяна Потапова доложила в служебной записке главе НГО:
Дом постройки 1964 года (прим. — 1958), перекрытия деревянные. В случае обрушения дымохода возможен взрыв бытового газа.
А 24 июня 2021 года квартиру на втором этаже признали непригодной для проживания. В составе комиссии присутствовали представители администрации НГО, в том числе замглавы округа Александр Сурков, а также начальник отдела надзорной деятельности по НГО Артем Барахоев.
В апреле 2021 года собственник жилого помещения, расположенного на первом этаже указанного дома, произвел незаконную перепланировку, демонтировав часть перегородок и печь, после чего в квартире (прим. — на втором этаже) произошла деформация межэтажного перекрытия и образовалась угроза его обрушения, следует из заключения оценки помещения.
30 июня администрация НГО предложила семье, проживающей на втором этаже, две комнаты в маневренном жилье, однако те отказались. В документе за подписью главы Невьянского городского округа Александра Берчука указано, что семье предлагают переехать из квартиры 53,6 кв. м в две комнаты (№ 5 и № 9) общей площадью 24,9 кв. м.
Мне предложили переехать в общежитие, где на 10 квартир, — одна ванна, один туалет, одна кухня. На время ремонта. Но ремонт они так и не делают. Дымоход восстановили — живите, рассказывает Диана.
За дом № 1 на улице Чапаева ответственна управляющая компания «Горкоммунэнерго», которая впоследствии восстановила дымоход на первом этаже. Со слов жильцов, ничем помочь она им больше не может.
Сейчас квартира на первом этаже пустует и находится, исходя из заключений экспертов, в неудовлетворительном состоянии.
Снесены перегородки между ванной и кухней, коридором перед этими помещениями. Разобран снизу кирпичный дымоход. Штукатурка на потолке отсутствует. Потолочное перекрытие из досок, обшитых дранкой, заметно его провисание. Под окном в бывшей ванной батарея отсутствует, но выполнена закольцовка труб из ПВХ. Разбор холодной воды производится непосредственно из трубы через шланг.
В октябре прошлого года Невьянский суд рассмотрел иск администрации Невьянского городского округа к владелице второй комнаты в квартире на первом этаже дома № 1 в поселке Цементный. Муниципалитет потребовал признать незаконной перепланировку в местах общего пользования и возложить на инициатора ремонта восстановление снесенных конструкций, в том числе дымохода.
Согласно документу, до изменений дом 1958 года постройки имел 30% износа. Новая жительница квартиры самовольно выполнила перепланировку и переустройство квартиры. В результате суд удовлетворил требования муниципалитета: теперь вторая собственница квартиры на первом этаже должна вернуть жилье в прежний вид.
Во время возникновения угрозы обрушения, рассказывает Диана, новая собственница съехала с квартиры. В последствии, согласно судебному акту, она не явилась на заседание. Более того, копия решения суда так и не была доставлена ответчице.
Собственница комнаты в квартире на первом этаже должна была устранить нарушения до 5 июля 2021 года, следует из ответа главы Невьянского городского округа Александра Берчука. Однако в этот срок перегородки так и не восстановили.
Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения, написал Диане Александр Берчук.
1 февраля квартира Дианы, с ее слов, продолжает разрушаться, а ремонт на первом этаже до сих пор не сделан.
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием к главе Невьянского городского округа Александру Берчуку. На момент публикации ответ получить не удалось.