Соседи снесли стены. Квартира начала обрушаться на первый этаж дома в Невьянске

Самовольная перепланировка как причина треснутых стен и провалившегося пола

Диана и Юрий — жители квартиры на втором этаже в доме № 1 на улице Чапаева в поселке Цементном Невьянского городского округа — вынуждены ежедневно находиться в непригодном для проживания помещении. До апреля 2021 года дом был в исправном состоянии, однако в квартиру на первом этаже заехали жильцы, которые решили сделать капитальный ремонт.