Стали известны итоги общероссийского отбора в лабораторию "Ленфильм-дебют"

Заявки начали принимать с 15 сентября прошлого года, сообщает издание newsnn.ru. В общей сложности подали 595 сценариев полнометражных фильмов, 31 из которых попал в шорт-лист. По итогам завершающего творческого задания отборочная комиссия и кураторы лаборатории выбрали 10 финалистов. Они пройдут обучение, которое продлится в течение полугода. У лидеров отбора будет возможность доработать свои дебютные проекты до статуса готовых к производству сценариев под кураторством ведущих представителей российской киноиндустрии.
“Процесс отбора был очень непростой, поскольку проекты, вошедшие в шорт-лист, были по-настоящему яркими и сильными. Споры жюри были жаркими, и, к сожалению, мы не смогли взять все проекты, которые бы хотелось. Но в итоге мы действительно выбрали лучших из лучших – и, уверена, что и участникам, и мастерам, и кураторам предстоят невероятно интересные полгода жизни”, – сказала Наталья Дрозд, руководитель лаборатории “Ленфильм-дебют”.
Обучение начнется этой весной в Санкт-Петербурге на базе “Ленфильма” - офлайн и онлайн. Мастерами курса выступят креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова. С мастерами в перерывах между рабочими встречами в очном формате над проектами будут индивидуально работать кураторы, в частности, режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Андрей Прошкин, Николай Хомерики и главный редактор киностудии “Ленфильм” Андрей Апостолов.
В конце августа этого года пройдет финальный питчинг, где участники смогут защитить свои проекты перед представителями Минкультуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также отборщиками фестиваля и ведущими отечественными продюсерами.
Как в свою очередь отметил генеральный директор киностудии “Ленфильм” Федор Щербаков, в фонд “Ленфильм-дебют” направят доходы от прав на использование “золотой коллекции”.
По словам Щербакова, для киностудии “Ленфильм” очень важно, чтобы наработки предыдущих поколений работали на будущее.