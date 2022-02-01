Стали известны итоги общероссийского отбора в лабораторию "Ленфильм-дебют"

“Процесс отбора был очень непростой, поскольку проекты, вошедшие в шорт-лист, были по-настоящему яркими и сильными. Споры жюри были жаркими, и, к сожалению, мы не смогли взять все проекты, которые бы хотелось. Но в итоге мы действительно выбрали лучших из лучших – и, уверена, что и участникам, и мастерам, и кураторам предстоят невероятно интересные полгода жизни”, – сказала Наталья Дрозд, руководитель лаборатории “Ленфильм-дебют”.