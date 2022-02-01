Торги на ремонт фасада ДК «Юбилейный» планируются в Нижнем Тагиле

Об этом стало известно в рамках совещания, проведенного заместителем главы города по социальной политике Валерием Суровым с представителями профильных управлений и муниципальных предприятий.
С подрядной организацией, которая займется ремонтом фасада, планируется определиться до весны этого года, и она сразу приступит к работам, которые включают ремонт фасада ДК, замену окон и монтаж новой вывески с подсветкой. По предварительным подсчетам, стоимость всех работ составит чуть менее 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.