Торги на ремонт фасада ДК «Юбилейный» планируются в Нижнем Тагиле

Торги на ремонт фасада ДК «Юбилейный» планируются в Нижнем Тагиле
Торги на ремонт фасада ДК «Юбилейный» планируются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:10ОбществоФото: 1MI
В ближайшее время проектно-сметная документация по ремонту фасада ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле будет размещена на электронной площадке для проведения торгов.

Об этом стало известно в рамках совещания, проведенного заместителем главы города по социальной политике Валерием Суровым с представителями профильных управлений и муниципальных предприятий.

С подрядной организацией, которая займется ремонтом фасада, планируется определиться до весны этого года, и она сразу приступит к работам, которые включают ремонт фасада ДК, замену окон и монтаж новой вывески с подсветкой. По предварительным подсчетам, стоимость всех работ составит чуть менее 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Нижний Тагил
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