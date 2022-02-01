Торги на ремонт фасада ДК «Юбилейный» планируются в Нижнем Тагиле

В ближайшее время проектно-сметная документация по ремонту фасада ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле будет размещена на электронной площадке для проведения торгов.

Об этом стало известно в рамках совещания, проведенного заместителем главы города по социальной политике Валерием Суровым с представителями профильных управлений и муниципальных предприятий. С подрядной организацией, которая займется ремонтом фасада, планируется определиться до весны этого года, и она сразу приступит к работам, которые включают ремонт фасада ДК, замену окон и монтаж новой вывески с подсветкой. По предварительным подсчетам, стоимость всех работ составит чуть менее 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Школа №24 открыта после капитального ремонта в Нижнем Тагиле

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