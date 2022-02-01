Владислав Пинаев: в Нижнем Тагиле учитывают все тонкости организации доступной среды

Владислав Пинаев: в Нижнем Тагиле учитывают все тонкости организации доступной среды
Владислав Пинаев: в Нижнем Тагиле учитывают все тонкости организации доступной среды
Сегодня, 11:25ОбществоФото: 1МI
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что организация комфортных условий для маломобильных тагильчан является одной из приоритетных. В городе в рамках программы доступной среды три детских сада уже были оборудованы специальными лифтами для такой категории граждан.

Отдельное внимание уделяется в настоящее время в проектировании объектов Нижнего Тагила с условиями для инвалидов-колясочников.

Город построился не вчера, ему 300 лет. Никто ранее не обращал на это внимание. Это отдельный раздел в проекте — учитывать все тонкости с передвижением инвалидов-колясочников. Поэтому мы уделяем этому отдельное внимание — потому, что это те же тротуары, те же дороги, звуковое сопровождение на светофорах, то же самое в парках и скверах, подчеркнул Владислав Пинаев.

Глава Нижнего Тагила отметил, что в настоящий момент все проекты по благоустройству города, в том числе, по ремонту автодорог, должны соответствовать стандарту по доступной среде. Поэтому на приемках объектов комиссии обращают на это внимание в первую очередь. Помимо этого, Владислав Пинаев рекомендовал создать во всех образовательных учреждениях доступную среду.

Напомним, в июле 2019 года во время приемки очередного объекта БКАД в Нижнем Тагиле Владислав Пинаев предложил дорожникам самим сесть в инвалидные коляски — отремонтированные тротуары и пешеходные переходы не соответствовали нормам доступности среды для маломобильных групп населения. При этом в проектах данные нюансы не были изначально учтены.

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