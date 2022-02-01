Врач Токарев предупредил о возможном сгущении крови у переболевших “омикроном”

Из-за штамма коронавируса “омикрон” может появиться гиперкоагуляционная реакция: сгущение крови вне зависимости от тяжести болезни, по словам главного профилактолога УрФО, научного руководителя Общества специалистов профилактической медицины Сергея Токарева. Об этом эксперт сообщил в интервью URA.RU.

Как пишет издание 360tv.ru, у выздоровевших людей данный симптом также может сохраняться. Как пояснил Токарев, при “омикроне” у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ. В этом случае, вне зависимости от тяжести протекания болезни, поражается сосудистый эндотелий, начинаются сгущение крови. Соответственно, у пациентов может начаться сосудистое воспаление. По словам врача, в данный момент такое явление только изучают. После более точных исследований станут более понятны подробности. Тогда же станет известно, какие группы людей наиболее подвержены этой патологии. Как добавил Токарев, скупать антикоагулянты нет необходимости: многие врачи не поддержали такую терапию в домашних условиях, после выписки. Медик напомнил: такой же симптом наблюдали и у тех, кто перенес штамм “дельта”, на фоне тяжелого заболевания. Штамм “омикрон” переносится легче, однако дает такие сбои в организме. Как пояснила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа, любые вирусные атаки могут спровоцировать сгущение крови, поскольку организм в ответ вырабатывает много воспалительных белков. Они формируют иммунные комплексы, провоцирующие сгущение крови и образование тромбов.

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