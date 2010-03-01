6 домов и дом ребёнка в г. Нижний Тагил на несколько часов остались без отопления и горячей воды
1 марта 2010, 18:28ОбществоArtem
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Около семи утра поступил сигнал об утечке на транзитной теплотрассе на Вагонке.
Для ликвидации этой небольшой аварии специалистам «Горэнерго» пришлось отключить горячую воду и отопление в шести многоквартирных домах на улице Зари. Под отключение попал и дом ребёнка. Уже через пару часов утечка была ликвидирована. Сейчас, по данным «Горэнерго», горячая вода и отопление в дома вернулись.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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