Более 800 тагильчан оказались носителями ВИЧ-нфекции

Только в Нижнем Тагиле в 2009 году был выявлен 271 инфицированный. Это почти на четверть больше, чем в 2008-ом году. Так же от матерей с ВИЧ-статусом в 2009 году были рождены 23 малыша, 4 из них оказались носителями вируса. Эта цифра превышает показатели 2008 года в 1,5 раза. Как нам сказала главный специалист нижнетагильского отделения РоспотребнадзораАлександра Основина, на 1 января 2010 года общее число зараженных в Нижнем Тагиле составляет 833 человека. Свой ВИЧ-статус можно проверить в любом лечебно-профилактическом учреждении города. Кроме того, в Нижнем Тагиле существует областной филиал центра «СПИД», он расположен по адресу ул. Джамбула, 45. Обследование и дальнейшее лечение, в случае положительного результата, может проводиться анонимно и бесплатно.