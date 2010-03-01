Детский омбудсмен Павел Астахов проверит свердловские детдома

Как сообщили сегодня «Новому Региону» в пресс-службе свердловского омбудсмена, с рабочим визитом Астахов будет находиться в регионе со 2-го по 4 марта. Он планирует посетить около 30 учреждений. В том числе, планируется его визит в детдома Нижнего Тагила