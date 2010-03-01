Детский омбудсмен Павел Астахов проверит свердловские детдома
1 марта 2010, 18:38ОбществоArtem
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Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов проведет проверку интернатов и детских домов Свердловской области.
Как сообщили сегодня «Новому Региону» в пресс-службе свердловского омбудсмена, с рабочим визитом Астахов будет находиться в регионе со 2-го по 4 марта. Он планирует посетить около 30 учреждений. В том числе, планируется его визит в детдома Нижнего Тагила
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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