Эксперты-криминалисты отмечают день рождения своей службы

91 год назад, 1-го марта 1919 года в рядах милиции была создана экспертно-криминалистическая служба. В Нижнем Тагиле первый эксперт появился в 1949-м году. Эту должность занял Давид Аксельрод, который впоследствии стал руководителем отдела. Сегодня в отделе экспертно-криминалистического центра ГУВД по Свердловской области по обслуживанию нижнетагильского УВД работают 31 эксперт и 15 техников-криминалистов. Они осуществляю 7 видов экспертиз. От их работы напрямую зависит успешность расследования. С днём рождения службы ветеранов и действующих сотрудников поздравил заместитель начальника отдела Николай Евграфов. Он пожелал им здоровья и успехов.