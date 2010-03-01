Инспекторы ГИБДД ищут нелегальные агитационные материалы
1 марта 2010, 17:20ОбществоArtem
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Инспекторы ДПС ищут нелегальные агитационные материалы.
В подготовку к выборам в областную думу 14-го марта включились и инспекторы ДПС. Они будут разыскивать водителей, которые перевозят незаконные агитационные материалы. Также сотрудники ГИБДД будут следить, чтобы не срывались агитационные плакаты, расклеенные в специально отведённых местах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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