Избирательные комиссии г. Нижний Тагил работают в штатном режиме
1 марта 2010, 17:28ОбществоArtem
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Накануне, состоялась встреча мэра Валентины Исаевой и органов, ответственных за выборы, которые состоятся 14 марта.
Как сообщили в информационно-аналитическом управлении муниципалитета, все вопросы, касающиеся обеспечения работы избирательных участков и комиссий, решаются в штатном режиме. Содействие избирательным комиссиям города будет полностью обеспечено.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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