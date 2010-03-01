Лучшего аппаратчика выбрали на Уралхимпласте

За звание лучшего по профессии боролись 12 работников предприятия. Им предстояло справиться с 30-ю конкурсными заданиями, в том числе двумя практическими. По итогам конкурса первое место с результатом 243 балла из 300 возможных заняла аппаратчик цеха фенольных смол Ирина Урусова, второе – работник производства карбамидных смол Елена Буш, третье – представитель цеха фенолоформальдегидных смол Илья Петрушенко. Каждому из «тройки призеров» будет выдана денежная премия, сообщает пресс-служба предприятия.