Первый месяц весны должен быть теплым в г. Нижний Тагил
1 марта 2010, 15:56ОбществоArtem
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Если в первой половине марта зима еще будет напоминать о себе, то к 20 числу в г. Нижний Тагил придут долгожданные плюсовые температуры.
Об этом нам рассказала главный синоптик свердловского гидрометеоцента Галина Шепоренко. По ее словам, сейчас в регион пришел очередной антициклон. Однако холода завтра уйдут в Сибирский регион, а на Средний Урал начнет поступать теплый воздух. До 6 марта дневные температуры будут от -1 до -6 градусов. Так же не исключены обильные снегопады.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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