Первый месяц весны должен быть теплым в г. Нижний Тагил

Об этом нам рассказала главный синоптик свердловского гидрометеоцента Галина Шепоренко. По ее словам, сейчас в регион пришел очередной антициклон. Однако холода завтра уйдут в Сибирский регион, а на Средний Урал начнет поступать теплый воздух. До 6 марта дневные температуры будут от -1 до -6 градусов. Так же не исключены обильные снегопады.