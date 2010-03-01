Полный список автомобилей, которые можно приобрести по программе утилизации+список автосалонов

Программа утилизации даёт Вам возможность сдать свой старый автомобиль в обмен на сертификат, дающий скидку в 50 000 рублей на приобретение нового автомобиля российской сборки.

В программе утилизации участвуют автомобили произведенные не позднее 1999 года и находящиеся в собственности последнего владельца не менее 1 года.