Полный список автомобилей, которые можно приобрести по программе утилизации+список автосалонов
1 марта 2010, 14:28ОбществоArtem
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Срок действия программы утилизации в 2010 году - с 8 марта по 1 ноября.
Программа утилизации даёт Вам возможность сдать свой старый автомобиль в обмен на сертификат, дающий скидку в 50 000 рублей на приобретение нового автомобиля российской сборки.
В программе утилизации участвуют автомобили произведенные не позднее 1999 года и находящиеся в собственности последнего владельца не менее 1 года.
Полный список автомобилей по программе утилизации:
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