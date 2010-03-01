С сегодняшнего дня малообеспеченным жителям г. Нижний Тагил будут выдавать дисконтки на лекарства
1 марта 2010, 16:27ОбществоArtem
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Около 9,5 тысяч малообеспеченных тагильчан могут обратиться в управление социальных программ и семейной политики и получить там дисконтную карту.
Она даст им право на 7-ипроцентную скидку в одной из аптечных сетей города. Как сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета, кроме этого проекта в г. Нижний Тагил действуют «Социальная карта тагильчанина» (ей пользуются 15 тысяч горожан) и социальная карта «Ветеран» (она есть у 12 тысяч жителей города).
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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