С сегодняшнего дня малообеспеченным жителям г. Нижний Тагил будут выдавать дисконтки на лекарства

Она даст им право на 7-ипроцентную скидку в одной из аптечных сетей города. Как сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета, кроме этого проекта в г. Нижний Тагил действуют «Социальная карта тагильчанина» (ей пользуются 15 тысяч горожан) и социальная карта «Ветеран» (она есть у 12 тысяч жителей города).