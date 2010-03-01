Сезон зимней рыбалки в г. Нижний Тагил завершается без происшествий

Как рассказал нам старший государственный инспектор нижнетагильского участка гос. инспекции по маломерным судам Сергей Богдашин, за зиму ни одного несчастного случая с любителями подлёдной рыбалки не зарегистрировано. Пока толщина льда ещё превышает полметра, и выходить на него безопасно, рыбаки продолжат ловлю. Им стоит соблюдать меры безопасности.