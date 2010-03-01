Сезон зимней рыбалки в г. Нижний Тагил завершается без происшествий
1 марта 2010, 16:16ОбществоArtem
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Сезон зимней рыбалки завершается без происшествий.
Как рассказал нам старший государственный инспектор нижнетагильского участка гос. инспекции по маломерным судам Сергей Богдашин, за зиму ни одного несчастного случая с любителями подлёдной рыбалки не зарегистрировано. Пока толщина льда ещё превышает полметра, и выходить на него безопасно, рыбаки продолжат ловлю. Им стоит соблюдать меры безопасности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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