Ситуация с безработицей в Свердловской области продолжает ухудшаться
1 марта 2010, 18:14ОбществоArtem
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За одну неделю количество людей, потерявших работу, выросло на 2 сотых процента - это 349 человек.
Общее количество безработных в области достигло 96-ти тысяч. В это же время уменьшается число вакансий, за неделю оно снизилось на 503 позиции и сейчас составляет чуть более 19 тысяч человек, - сообщает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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