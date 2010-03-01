Спортсменки из г. Н.Тагил, предварительно будут участвовать в чемпионате мира по лёгкой атлетике
1 марта 2010, 15:51ОбществоArtem
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В предварительный состав российской команды для участия в чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 12-го по 14-е марта, вошли две представительницы нижнетагильского «Спутника».
Мария Савинова побежит восемьсотметровку, Дарья Сафонова - эстафету 4х400 метров. Предварительный список формировался по итогам результатов чемпионата России по легкой атлетике, где Мария Савинова в третий раз стала победительницей в беге на 800 метров. Еще одну медаль – серебряную, Савинова завоевала в эстафете 4х800 в составе сборной Свердловской области. В эстафетном беге 4х200 метров легкоатлеты «Спутника» завоевали еще две медали: Илья Охремов – золото, Надежда Белоусова и Дарья Сафонова – бронзу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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