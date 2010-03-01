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Спортсменки из г. Н.Тагил, предварительно будут участвовать в чемпионате мира по лёгкой атлетике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсменки из г. Н.Тагил, предварительно будут участвовать в чемпионате мира по лёгкой атлетике

1 марта 2010, 15:51ОбществоArtem
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