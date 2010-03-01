Спортсменки из г. Н.Тагил, предварительно будут участвовать в чемпионате мира по лёгкой атлетике

Мария Савинова побежит восемьсотметровку, Дарья Сафонова - эстафету 4х400 метров. Предварительный список формировался по итогам результатов чемпионата России по легкой атлетике, где Мария Савинова в третий раз стала победительницей в беге на 800 метров. Еще одну медаль – серебряную, Савинова завоевала в эстафете 4х800 в составе сборной Свердловской области. В эстафетном беге 4х200 метров легкоатлеты «Спутника» завоевали еще две медали: Илья Охремов – золото, Надежда Белоусова и Дарья Сафонова – бронзу.