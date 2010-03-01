Свердловским аптекам продлили срок переоценки товара

Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе РЭК. Розничные реализаторы лекарственных средств вправе производить переоценку продукции до 31 марта. C сегодняшнего дня на территории Свердловской области вступила в действие новая система ценообразования на лекарства. Самая большая наценка – 36%, устанавливается на лекарства дешевле 50-ти рублей. Чем выше цена медикамента, тем ниже надбавка. Количество посредников при этом значения не имеет и на наценку влиять не должно. Первоначально планировалось, что аптеки при проведении переоценки товара должны были уложиться в несколько дней, остававшихся до 1 марта, что самим фармацевтам категорически не понравилось и вызвало волну гневных обращений в РЭК, пишет УралПолит.Ру.