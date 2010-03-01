Таможенники г. Нижний Тагил выявили 750 фальшивых «Адидасов»

Как сообщает УралПолит.Ру, в результате всех проверок у товаров обнаружены признаки контрафактности. Подделками признаны 750 единиц товара. В основном это спортивные товары с логотипами таких известных торговых марок, как «Adidas» и «Nike». С начала года таможенники Нижнего Тагила уже изъяли 430 единиц продукции, обладающей признаками контрафакта. В основном это спортивная одежда и обувь, маркированная логотипами «Lacoste», «Adidas», «Nike». Наибольшее число поддельных «Адидасов» и «Найков» завозится в Свердловскую область из Китая, Казахстана и Узбекистана.