Таможенники г. Нижний Тагил выявили 750 фальшивых «Адидасов»
1 марта 2010, 18:05ОбществоArtem
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В течение 2009 года по постановлениям таможни г. Нижний Тагил было проведено 11 товароведческих экспертиз с целью выявления подделки известных торговых марок.
Как сообщает УралПолит.Ру, в результате всех проверок у товаров обнаружены признаки контрафактности. Подделками признаны 750 единиц товара. В основном это спортивные товары с логотипами таких известных торговых марок, как «Adidas» и «Nike». С начала года таможенники Нижнего Тагила уже изъяли 430 единиц продукции, обладающей признаками контрафакта. В основном это спортивная одежда и обувь, маркированная логотипами «Lacoste», «Adidas», «Nike». Наибольшее число поддельных «Адидасов» и «Найков» завозится в Свердловскую область из Китая, Казахстана и Узбекистана.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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