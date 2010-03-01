Убийцу двух девушек в г. Нижний Тагил приговорили к 18-ти годам заключения

Преступник инсценировал ограбление. А чтобы скрыть следы преступления, включил все конфорки на газовой плите и поставил в коридоре квартиры восковую свечу. Запах газа почувствовали соседи, которые и обнаружили трупы подруг. Как сообщает Комсомольская правда, в Нижнем Тагиле судья Свердловского областного суда вынес приговор: убийце предстоит отсидеть 18 лет.