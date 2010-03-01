Убийцу двух девушек в г. Нижний Тагил приговорили к 18-ти годам заключения
1 марта 2010, 18:23ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В середине марта прошлого года 21-тиоднолетний ревнивец убил двух девушек, живших в квартире на улице Нижняя Черепанова.
Преступник инсценировал ограбление. А чтобы скрыть следы преступления, включил все конфорки на газовой плите и поставил в коридоре квартиры восковую свечу. Запах газа почувствовали соседи, которые и обнаружили трупы подруг. Как сообщает Комсомольская правда, в Нижнем Тагиле судья Свердловского областного суда вынес приговор: убийце предстоит отсидеть 18 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей