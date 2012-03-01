Евгений Куйвашев высоко оценил уровень модернизации на ЕВРАЗ НТМК

В ходе визита Евгений Куйвашев посетил доменный цех, познакомился с производством слябов на машине непрерывноголитья заготовок № 4 и с проводимой на комбинате реконструкцией вколесобандажном цехе. Он высоко оценил масштаб модернизации мощностей наЕВРАЗ НТМК.

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - одно из ведущих металлургических предприятийРоссии. Уровень производства на комбинате подтверждает, что курс намодернизацию в России выполняется отметил Евгений Куйвашев.

Как сообщили в департаменте, в настоящее время на комбинате завершаетсяинвестиционный проект по модернизации участка механической обработкижелезнодорожных колес, на участке уже запущены в эксплуатацию двеавтоматизированные линии мехобработки колес немецкой фирмой NSH,завершается перевод части действующих станков на числовое программноеуправление. В колесобандажном цехе в течение нескольких лет былообновлено оборудование прессопрокатной линии, участка термообработки илинии выходного контроля колес. Мощность цеха возросла до 580 тысячколес в год.

Электросварка надежно скрепляет металлические детали. Аппараты для ручной сварки незаменимы в строительстве. Основной расходный материал в них - электроды для сварки.