Евгений Куйвашев высоко оценил уровень модернизации на ЕВРАЗ НТМК
На ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат с рабочим визитом побывал полномочный представитель Президента России по Уральскому федеральному округу Евгений Куйвашев. Гостя встречал управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев, сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа.
В ходе визита Евгений Куйвашев посетил доменный цех, познакомился с производством слябов на машине непрерывноголитья заготовок № 4 и с проводимой на комбинате реконструкцией вколесобандажном цехе. Он высоко оценил масштаб модернизации мощностей наЕВРАЗ НТМК.
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - одно из ведущих металлургических предприятийРоссии. Уровень производства на комбинате подтверждает, что курс намодернизацию в России выполняется отметил Евгений Куйвашев.
Как сообщили в департаменте, в настоящее время на комбинате завершаетсяинвестиционный проект по модернизации участка механической обработкижелезнодорожных колес, на участке уже запущены в эксплуатацию двеавтоматизированные линии мехобработки колес немецкой фирмой NSH,завершается перевод части действующих станков на числовое программноеуправление. В колесобандажном цехе в течение нескольких лет былообновлено оборудование прессопрокатной линии, участка термообработки илинии выходного контроля колес. Мощность цеха возросла до 580 тысячколес в год.
Электросварка надежно скрепляет металлические детали. Аппараты для ручной сварки незаменимы в строительстве. Основной расходный материал в них - электроды для сварки.
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