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Главный врач детской поликлиники на Руднике опровергла информацию о грядущем закрытии медучреждения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главный врач детской поликлиники на Руднике опровергла информацию о грядущем закрытии медучреждения

1 марта 2012, 11:17Общество
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