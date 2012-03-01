Главный врач детской поликлиники на Руднике опровергла информацию о грядущем закрытии медучреждения

Грядет еще ряд важных перемен: будет отремонтирован фасад Дворца культуры, откроется новый детский сад. При этом в информационную службу Tagilcity.ru поступила информация, что скоро закроют Детскую поликлинику №4 по улице Московская, 10.

На Руднике строят социально значимый объект - новый детский сад, но закрывают детскую поликлинику. Чем руководствуются чиновники, принимающие такие решения? написала жительница Рудника, мать маленького ребенка Юлия Васильева.

Юлия уточнила, что ей о закрытии поликлиники сказали в Центре молочной кухни на Тагилстрое. Информацию подтвердили и в регистратуре детской поликлиники. При этом Юлии сказали, что учреждение закроют вот-вот, к лету.

Корреспонденту портала в регистратуре подтвердили информацию о закрытии, но успокоили тем, что поликлиника будет работать еще в течение года. Зато главный врач медучреждения, Лидия Третьякова, полностью опровергла эту информацию, объяснив, что в нашей стране все очень непостоянно.

На сегодняшний день можно полностью опровергнуть информацию о закрытии поликлиники. Могу с уверенностью назвать это слухами и сплетнями утверждает Лидия Константиновна.

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