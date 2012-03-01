Губернатор возьмет под личный контроль ремонт дорожной сети в Нижнем Тагиле
Накануне прошла встреча губернатора Свердловской области Александра Мишарина с общественностью Нижнего Тагила.
В ходе встречи глава региона сообщил, что из областного бюджета наремонт дорог в Нижнем Тагиле будет выделено 200 миллионов рублей. Всего в дорожную реконструкцию в 2012 году будет вложено 450 миллионов рублей. Впроцесс реконструкции дорожной сети должны включиться крупныепромышленные предприятия города, отметил А. Мишарин. Ремонт дорожнойсети губернатор пообещал держать на личном контроле.
Вернулся губернатор и к теме низких зарплат и недостаточного объемастроительства. Напомним, об этих проблемах глава региона говорил 21февраля на встречес мэром Нижнего Тагила Валентиной Исаевой. Вчераглаву региона спросили о зарплатах сотрудников детских садов. Одна изпричин низкого уровня их достатка - неэффективные расходы детскихучреждений, считает Александр Мишарин.
Глава региона порекомендовал руководству города менять формусобственности садиков на автономное учреждение, что позволит активнеепривлекать шефскую помощь, использовать средства, полученные за счетпредоставления платных услуг.
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