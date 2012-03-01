Губернатор возьмет под личный контроль ремонт дорожной сети в Нижнем Тагиле

В ходе встречи глава региона сообщил, что из областного бюджета наремонт дорог в Нижнем Тагиле будет выделено 200 миллионов рублей. Всего в дорожную реконструкцию в 2012 году будет вложено 450 миллионов рублей. Впроцесс реконструкции дорожной сети должны включиться крупныепромышленные предприятия города, отметил А. Мишарин. Ремонт дорожнойсети губернатор пообещал держать на личном контроле.