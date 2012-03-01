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Мамы детей с диагнозом ДЦП собирают подписи для открытия специализированного детского сада на Вагонке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мамы детей с диагнозом ДЦП собирают подписи для открытия специализированного детского сада на Вагонке

1 марта 2012, 17:18ОбществоВалерия Лошкарева
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