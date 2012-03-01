Мамы детей с диагнозом ДЦП собирают подписи для открытия специализированного детского сада на Вагонке

Мамы детей с этим диагнозом, живущие в Дзержинском районе, от имени Родительского комитета города, писали заявление в Администрацию города с просьбой решить вопрос дошкольного обучения их деток именно на Вагонке. Ведь возить больных детей каждый день из одного конца города не то что неудобно, а почти невозможно. Валентина Исаева ответила, что открыть новую специализированную группу для детей, больных ДЦП, можно двумя способами: либо за счет уплотнения групп существующих садиков, либо за счет создания группы во вновь открывающихся садах.

Приезжавший с рабочим визитом в Нижний Тагил председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин предложил другое решение проблемы. Собрав от родителей больных малышей 100 подписей, он сможет ходатайствовать об открытии целого детского сада, который будет удовлетворять нуждам особенных ребят. Деньги на строительство он, как депутат Заксобрания, пообещал «выбить» из областного бюджета.

Конечно, специализированный детский сад не сможет принять 100 детей: группы для больных ребят формируются по 10 человек. Таким образом, в садик смогут ходить около 60 малышей. Но, как это обычно бывает, многие из тех, кто ставит подписи, «отсеиваются» по тем или иным причинам. Поэтому председатель Родительского комитета Виктор Зайцев попросил нас собрать подписи «с запасом» и найти как можно больше желающих, чтобы строительство садика стало возможным рассказывает мама ребенка с диагнозом ДЦП Марина Махова, поддержавшая инициативу.

Марина уточняет, что до окончания сбора подписей осталось всего 4 дня. В понедельник, 5 марта, она отнесет заявление Виктору Зайцеву, а он на следующий день поедет на прием к Вячеславу Погудину.

Дорогие мамочки особых деток с диагнозом ДЦП, пожалуйста, отзовитесь! Нам нужны ваши подписи. Давайте бороться вместе за свои права! Возможно, это последняя возможность открыть второй детский сад для детей-инвалидов в Нижнем Тагиле пишет Марина в группе Родительского комитета «ВКонтакте».

Она не сидит на месте и уже за очень короткое время собрала около 40 подписей. Сейчас она обзванивает родителей детей с ДЦП по списку, который ей предоставили. Но, по словам Марины, многие родители больных деток бывают очень пассивны, и она всеми возможными способами пытается призвать их к активной деятельности.

На фото: дочь Марины Маховой Света, 2 года.