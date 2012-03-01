РазУМНАЯ экономия!
Любите общаться по SMS, но постоянно стираете «лишние» слова, чтобы уложиться в одно сообщение? Любите выходить в Интернет с мобильного, но приходиться считать каждый мегабайт? Подойдите к мобильной экономии более разумно – следите за выгодными предложениями своего оператора!
С 1 марта абоненты компании МОТИВ могут вновь включить услуги «SMS-MMS хоровод» и «Парад безлимиток».
Услуга «SMS-MMS хоровод» (ссылка на услугу) от МОТИВа – это неограниченное количество MMS-сообщений и 100 SMS-сообщений в день по всей России. Отправляйте «мобильные письма», не считая символов и мегабайт, всего за 6 рублей в сутки!
Включить услугу вы можете любым удобным для вас способом. Самостоятельно – с помощью USSD- или SMS-запроса, набрав с телефона *104*119# и клавишу вызова или отправив SMS-сообщение с текстом ON на номер 1088. Дистанционно – воспользовавшись Личным Интернет-Сервисом Абонентаили в Офисах компании МОТИВ.
Для тех абонентов, кому хочется все и сразу, возобновлено подключение к услуге «Парад безлимиток» – безлимитное общение внутри сети, неограниченное количество MMS и 100 SMS-сообщений каждый день, а также неограниченный доступ к сети Интернет через мобильный браузер Opera mini или ICQ всего за 16 рублей в сутки.
Чтобы включить услугу наберите с телефона *104*117# и клавишу вызова или отправьте SMS-сообщение с текстом ON на номер 1086.
Плата за включение услуг – 12 рублей.
Следите за мобильными новостями, это поможет вам экономить не на общении, а на связи!