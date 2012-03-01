«Сетевые хомячки» будут смотреть стриптиз и получать деньги

Главным хитом в исполнении банка, и так попавшего в российский ТОП-10 любимцев пользователей Интернета, стали платежи онлайн. Банк24.ру мало того что открывает счет за 20 минут, так еще не требует от потенциального клиента отрываться от монитора, или чего угодно, и продираться через пробки ради визита в офис. Его специалисты приезжают сами и лично утрясают все вопросы с налоговой, пенсионным фондом и контрагентами. Далее вообще можно стоять напротив монитора с секундомером – платежи в среднем идут за 5 минут. Плюс предлагается удобный овердрафт – за этим термином «не для картавых», по сути, скрывается «перехват» денег взаймы на период до 20 дней.