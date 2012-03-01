«Сетевые хомячки» будут смотреть стриптиз и получать деньги
В Интернет уходит не только социально-политическая жизнь, но и финансовая. Сенсацией и даже скандалом обещает стать новая рекламная кампания Банка24.ру. Отныне он избрал для себя статус «Первый лайкнутый» и сделал ставку на «сетевых хомячков».
По вызову и без тормозов
Главным хитом в исполнении банка, и так попавшего в российский ТОП-10 любимцев пользователей Интернета, стали платежи онлайн. Банк24.ру мало того что открывает счет за 20 минут, так еще не требует от потенциального клиента отрываться от монитора, или чего угодно, и продираться через пробки ради визита в офис. Его специалисты приезжают сами и лично утрясают все вопросы с налоговой, пенсионным фондом и контрагентами. Далее вообще можно стоять напротив монитора с секундомером – платежи в среднем идут за 5 минут. Плюс предлагается удобный овердрафт – за этим термином «не для картавых», по сути, скрывается «перехват» денег взаймы на период до 20 дней.
Лайк, который пО сердцу
Разработчики концепции считают, что есть за что лайкнуть сердечко Банка24.ру, встретив его в Сети. Тем более что за каждым шагом сближения с банком лайкнувшие обнаружат множество бонусов, технических новинок и креативных «ништяков», способных «взорвать мозг». Среди всего этого будут и реальные деньги, и шокирующее-эротичный стриптиз в исполнении, нет, не Саши Грей, но тоже очень сексуальной и пластичной девушки, звезды культового D-Club&Cafe. Все самое откровенное, сокровенное и финансово прогрессивное от Банка24.ру начинается с лайка и регистрации.