Сотрудники ГИБДД предупреждают: не оставляйте транспорт на обочинах дорог
1 марта 2012, 08:52Общество
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В Нижнем Тагиле март начался со снегопада.
В условиях значительного ухудшения погодных условий сотрудники ГИБДДпредупреждают водителей о необходимости соблюдать осторожность надорогах: максимально снижать скоростной режим и быть особенновнимательными при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам.
Также водителей просят не оставлять транспорт на обочинах дорог – в городе в дневное, вечернееи ночное время суток будет работать снегоочистительная техника.
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