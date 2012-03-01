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Сотрудники ГИБДД предупреждают: не оставляйте транспорт на обочинах дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники ГИБДД предупреждают: не оставляйте транспорт на обочинах дорог

1 марта 2012, 08:52Общество
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