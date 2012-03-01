В России могут ввести уголовную ответственность с 12 лет. Астахов против

Первым идею о понижении возрастной планки для привлекаемых к уголовной ответственности озвучил председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин. В настоящее время комитет продолжает работу над данным законопроектом и в скором времени намерен вынести его на рассмотрение в первое чтение.

По составам преступлений, за которые сейчас привлекают с 16 лет, предлагается отправлять за решетку с 14 лет. Там, где сегодня наказывают с 14 лет (убийство, похищение человека, кража, захват заложника, изнасилование и другие насильственные и имущественные преступления), планку могут понизить до 12 лет.

Как рассказал изданию заместитель думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, бывший прокурор Коми Владимир Поневежский, преступность среди несовершеннолетних по статистике правоохранительных органов в целом снижается, но на этом фоне поражает жестокость малолеток, которых привлечь сегодня по закону нельзя.

А привлекать их надо, потому что убийц и насильников нужно изолировать от общества, комиссии по делам несовершеннолетних с ними уже не справляются разъяснил причину появления законопроекта Поневежский.

Кроме того, по словам депутата, к такому решению подтолкнул международный опыт. «В Великобритании за тяжкие преступления разрешено привлекать к уголовной ответственности с десяти лет», - поддержал ранее на заседании Общественной палаты разрабатываемый документ председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Издание отмечает, что идею парламентариев уже поддержали и в Министерстве внутренних дел.

Мы на практике встречаем 12–13-летних отморозков, которым сам бог велел за решеткой сидеть. Они же внаглую усмехаются над нами, прознав от старших товарищей, что малолеток нельзя привлечь рассказал газете источник в МВД РФ.

В свою очередь правозащитники неоднозначно относятся к данной инициативе. В частности, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов считает, что понижение возраста - это чрезмерная мера. По его мнению, «надо говорить о мерах не уголовно-правового характера, а профилактического».