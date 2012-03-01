В России могут ввести уголовную ответственность с 12 лет. Астахов против
В Госдуме ведется работа над законопроектом о снижении возраста, с которого подростков можно будет отправлять в колонии. За наиболее жестокие преступления предлагается привлекать к ответственности с 12 лет, а за все остальные - с 14 лет.
Первым идею о понижении возрастной планки для привлекаемых к уголовной ответственности озвучил председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин. В настоящее время комитет продолжает работу над данным законопроектом и в скором времени намерен вынести его на рассмотрение в первое чтение.
По составам преступлений, за которые сейчас привлекают с 16 лет, предлагается отправлять за решетку с 14 лет. Там, где сегодня наказывают с 14 лет (убийство, похищение человека, кража, захват заложника, изнасилование и другие насильственные и имущественные преступления), планку могут понизить до 12 лет.
Как рассказал изданию заместитель думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, бывший прокурор Коми Владимир Поневежский, преступность среди несовершеннолетних по статистике правоохранительных органов в целом снижается, но на этом фоне поражает жестокость малолеток, которых привлечь сегодня по закону нельзя.
А привлекать их надо, потому что убийц и насильников нужно изолировать от общества, комиссии по делам несовершеннолетних с ними уже не справляются разъяснил причину появления законопроекта Поневежский.
Кроме того, по словам депутата, к такому решению подтолкнул международный опыт. «В Великобритании за тяжкие преступления разрешено привлекать к уголовной ответственности с десяти лет», - поддержал ранее на заседании Общественной палаты разрабатываемый документ председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Издание отмечает, что идею парламентариев уже поддержали и в Министерстве внутренних дел.
Мы на практике встречаем 12–13-летних отморозков, которым сам бог велел за решеткой сидеть. Они же внаглую усмехаются над нами, прознав от старших товарищей, что малолеток нельзя привлечь рассказал газете источник в МВД РФ.
В свою очередь правозащитники неоднозначно относятся к данной инициативе. В частности, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов считает, что понижение возраста - это чрезмерная мера. По его мнению, «надо говорить о мерах не уголовно-правового характера, а профилактического».
Мы же не выявляем причин до конца, почему дети совершают особо тяжкие преступления, а рубим по головам уже после делится своим мнением Астахов.